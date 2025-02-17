Можно ли придумать повод лучше чем лунное гало для того, чтобы прервать молчание в канале? Конечно нет! Лунное гало в Карском море, время настоящее.
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Можно ли придумать повод лучше чем лунное гало для того, чтобы прервать молчание в канале? Конечно нет! Лунное гало в Карском море, время настоящее.