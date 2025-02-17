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Северный морской путь⚓

2 подписчика
Можно ли придумать повод лучше чем лунное гало для того, чтобы прервать молчание

Можно ли придумать повод лучше чем лунное гало для того, чтобы прервать молчание в канале? Конечно нет! Лунное гало в Карском море, время настоящее.

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