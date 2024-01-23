Путин: в многодетных семьях воспитывают качества, на которых держится Россия

РИАМО - 23 янв. Российский президент Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов заявил, что многодетные семьи являются опорой России, так как в них воспитываются качества, на которых держатся семья и государство, сообщает РИА Новости.