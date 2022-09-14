Специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы ВВО подавили защищенную связь условного противника

Специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы ВВО подавили защищенную связь условного противника

В тактико-специальной тренировке по РЭБ приняли участие несколько сотен военнослужащих, было задействовано порядка двух десятков единиц военной техники.

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