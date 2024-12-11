Полиция Курганской области задержала угнавших авто мигрантов

В Курганской области полиция задержала мигрантов из Средней Азии, подозреваемых в угоне автомобиля. Злоумышленники были обнаружены на автодороге Иртыш и привлечены к административной ответственности за нарушения миграционных правил.
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