Любая великая держава вынуждена регулярно воевать

Листала вчера старую тетрадь, и нашла статью И. Алкснис, написанную в 2016 году, к первой годовщине начала операции России в Сирии (кстати, в этом году очередная, девятая годовщина этого события прошла почти незамеченной, ибо все праздновали воссоединение, читали сводки из Угледара, наблюдали за Адом и Израилем, и т.