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Школьница напала с ножом на учителей перед линейкой 1 сентября

Школьница напала с ножом на учителей перед линейкой 1 сентября

В одной из школ Канска Красноярского края во время праздничной линейки 1 сентября ученица распылила перцовый баллончик, после чего напала с ножом на учителей и школьников.

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