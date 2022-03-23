Психбольной мужчина напал на медсестер в Белгородской области

pixabay/PD Психически больной мужчина напала на персонал медицинского учреждения под Белгородом. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали злоумышленника, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
pixabay/PD Психически больной мужчина напала на персонал медицинского учреждения под Белгородом. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали злоумышленника, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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