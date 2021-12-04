+1

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ANATOLY NALIOTOV
    Ещё страшнее штаммы будут находить.              Вакцин реализацию нельзя остановить!Эксперт: отсутств...
  • Николай Николаевич
    Сперва орали,что в транспорте не спрашивают QR-код,ездят все в тесноте. Теперь недовольны,что спрашивают. Может вообщ...В России 65% граж...
  • Марина
    никаких..принуждений...от...работодателей...и...увольненийПротивники обязат...

Только каждая пятая россиянка в декрете планирует найти другую работу — опрос

Только каждая пятая россиянка в декрете планирует найти другую работу — опрос

Каждая пятая участница исследования (свыше 20%) планирует найти нового работодателя, а 17% — хотят повысить свой уровень в той организации, где трудоустроены.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх