Каждая пятая участница исследования (свыше 20%) планирует найти нового работодателя, а 17% — хотят повысить свой уровень в той организации, где трудоустроены.
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