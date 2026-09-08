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Объем торгов PEPE превысил $430 миллион на фоне спекуляций о запуске ETF

Объем торгов PEPE превысил $430 миллион на фоне спекуляций о запуске ETF

PEPE, известная мем-монета на рынке криптовалют, испытала существенный рост торговой активности: ежедневный объем превысил $430 миллион, а токен зарегистрировал заметный рост цены.

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