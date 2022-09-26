В Башкирии за лазерное шоу на открытии памятника Шаймуратову заплатят 28 млн

Закупку провели у единственного поставщика. Исполнитель должен будет «создать визуальный образ мероприятия посредством декораций в виде проекций на фасады зданий для обеспечения сценических и аудиовизуальных эффектов», говорится в контракте.
Закупку провели у единственного поставщика. Исполнитель должен будет «создать визуальный образ мероприятия посредством декораций в виде проекций на фасады зданий для обеспечения сценических и аудиовизуальных эффектов», говорится в контракте.
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