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В Башкирии за лазерное шоу на открытии памятника Шаймуратову заплатят 28 млн

В Башкирии за лазерное шоу на открытии памятника Шаймуратову заплатят 28 млн

Закупку провели у единственного поставщика. Исполнитель должен будет «создать визуальный образ мероприятия посредством декораций в виде проекций на фасады зданий для обеспечения сценических и аудиовизуальных эффектов», говорится в контракте.

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