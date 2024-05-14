Всероссийский конкурс «Школьный агростартап» для школьников

Если вы активный молодой человек в возрасте от 14 до 18 лет и мечтаете связать свою жизнь с фермерством и развитием сельскохозяйственного производства, то Всероссийский конкурс «Школьный агростартап» — это именно то, что вам нужно!Участникам предстоит разработать бизнес-план, выбрав одно из четырёх направлений: растениеводство, животноводство, сельский туризм или свободное направление.