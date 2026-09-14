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Регионы России

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АВТОТОР запускает специальную программу льготных цен на электромобили для жителей Калининградской области

АВТОТОР запускает специальную программу льготных цен на электромобили для жителей Калининградской области

Калининградский автопроизводитель АВТОТОР представил специальную программу по приобретению электромобилей на льготных условиях для жителей Калининградской области.

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