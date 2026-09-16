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Airbnb инвестирует $250 млн в строительство доступного жилья

Компания Airbnb, которую давно обвиняют в снижении доступности жилья в крупных городах США и Европы, решила инвестировать $250 млн в его строительство, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

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