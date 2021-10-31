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Военный эксперт Сивков предположил исход военной миссии Евросоюза на Украине

Военный эксперт Сивков предположил исход военной миссии Евросоюза на Украине

Евросоюз заявил, что рассматривает возможность проведения военных учений на Украине. Однако, ориентируясь на опыт консультаций западных стран в других государствах, уже можно оценить исход этой миссии, считает доктор военных наук Константин Сивков.

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