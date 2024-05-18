Худрука Академического Молодежного театра Алексея Бородина экстренно госпитализировали

Его состояние оценивают как средне-тяжелое Театральный режиссёр и художественный руководитель Росcийского Академического Молодёжного Театра Алексей Бородин попал в больницу с пневмонией, пишет телеграм-канал Mash.
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