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США ввели санкции против криптобиржи BitBank из-за предполагаемых переводов Ирану

США ввели санкции против криптобиржи BitBank из-за предполагаемых переводов Ирану

Минфин США 17 сентября ввел санкции против иранской криптовалютной биржи BitBank, обвинив ее в содействии переводу сотен миллионов долларов в биткоинах Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

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