Банановый кекс - улучшенный вариант

Я в целом люблю кексы, а когда они еще и вкусно пахнут бананами, то вообще за уши не оттащишь.:) Я уже выкладывал вариант бананового кекса от Шулы Моден, сделал вот еще вариант, это мне даже понравился больше.
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