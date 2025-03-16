Наш уютный дом
ГлавнаяИнтерьерКулинарияДомоводствоДача огородРемонтИстории
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш уютный дом

23 411 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Силяков
    Картофель стали употреблять в пищу в России примерно в 1730 году. Учи мат часть.Старорусская похл...
  • Александр Стародубцев
    Не может быть старорусской похлебкой наших предков. картошка появилась в начале 19 века, распространение получила к к...Старорусская похл...
  • Людмила Свириденко
    В российских деревнях растут шампиньоны? Как интересно!Яичница по-дереве...

Банановый кекс - улучшенный вариант

Банановый кекс - улучшенный вариант

Я в целом люблю кексы, а когда они еще и вкусно пахнут бананами, то вообще за уши не оттащишь.:) Я уже выкладывал вариант бананового кекса от Шулы Моден, сделал вот еще вариант, это мне даже понравился больше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх