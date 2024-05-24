🔔 Последний звонок прозвучал в симферопольской школе-интернате №1 Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил выпускников и вручил государственные награды учителям.
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🔔 Последний звонок прозвучал в симферопольской школе-интернате №1 Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил выпускников и вручил государственные награды учителям.