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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ромашина об отстранении России: «Восхищаюсь спортсменами, которые все это время были на плаву. Это огромная работа, проделанная прежде всего тренерами»

– Вы как-то признались, что не представляете, как можно заставить себя самоотверженно тренироваться, не имея перед собой великой цели.

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