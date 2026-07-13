Глава Адыгеи сообщил об атаке БПЛА на Майкоп

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своих соцсетях рассказал, что сегодня налету украинских беспилотных летательных аппаратов подверглась столица республики город Майкоп "Прошедшей ночью средствами ПВО в пригороде Майкопа перехвачены и уничтожены 4 вражеских беспилотника", - написал руководитель региона в своем канале в МАХ.