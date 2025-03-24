Врачи России начали фиксировать всё больше «самокатных травм»

Данила Ананьин, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель отделения травматологии Европейского медицинского центра (ЕМС), рассказал в беседе с RT, какие травмы могут случиться из-за езды на электросамокате.
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