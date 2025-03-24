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Врачи России начали фиксировать всё больше «самокатных травм»

Врачи России начали фиксировать всё больше «самокатных травм»

Данила Ананьин, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель отделения травматологии Европейского медицинского центра (ЕМС), рассказал в беседе с RT, какие травмы могут случиться из-за езды на электросамокате.

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