Внесите Planetenverteidigungskanonenkommandant! Необычный симулятор планетарной обороны PVKK по...

Внесите Planetenverteidigungskanonenkommandant! Необычный симулятор планетарной обороны PVKK получил новый трейлерПредставьте себе: вы – одинокий солдат, запертый в бункере с одной лишь целью – защищать свою планету от межпланетного вторжения.
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