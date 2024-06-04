В ГД после ситуации с Бузовой предложили ввести для артистов требования к одежде

Депутат Государственной думы Ирина Филатова обратилась к главе Минкультуры России Ольге Любимовой с предложением установить обязательные стандарты в одежде для артистов во время публичных выступлений, которые не ограничены возрастом .
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