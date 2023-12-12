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НХЛ дисквалифицировала канадца Перрона за удар россиянина Зуба по голове

НХЛ дисквалифицировала канадца Перрона за удар россиянина Зуба по голове

Нападающий "Детройта Ред Уингз" Дэвид Перрон дисквалифицирован на шесть матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) без сохранения заработной платы за атаку в голову российского игрока "Оттавы Сенаторз" Артема Зуба.

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