Влияние выборов в США на украинский конфликт оценили

The Conversation: выборы президента в США радикально изменят ход войны Преподаватель международных отношений из Университета Флиндерса (США) Джессика Дженауэр оценила влияние американских выборов на украинский конфликт.
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