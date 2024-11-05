МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

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Муж сказал, что меня не любит

Я замужем уже 8 лет, и у нас двое детей. Однако проблемы в наших отношениях начали нарастать больше года назад.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Надо просто разобраться, почему так происходит. Значит, у него кто-то есть.
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12 час.
Татьяна Хлусова
Причина в таких случаях только одна: её и не было, любви. Французы (а они в таких вещах хорошо разбираются) говорят: &quot;Если Вам сказали, что любовь кончилась - значит, она и не начиналась&quot;.
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10 час.
ВераВерная
В принципе, я  - об этом.
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8 час.

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