Муж сказал, что меня не любит

Надо просто разобраться, почему так происходит. Значит, у него кто-то есть.

Татьяна Хлусова

Причина в таких случаях только одна: её и не было, любви. Французы (а они в таких вещах хорошо разбираются) говорят: "Если Вам сказали, что любовь кончилась - значит, она и не начиналась".