IT-эксперт Махмутов: Нетаньяху проигрывает в инфовойне и подает сигнал о помощи

Высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из майского интервью американскому телеканалу CBS о соцсетях как о «восьмом фронте войны» и падении мировой репутации Израиля вызвали широкий резонанс в социальных сетях.
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