За семь дней в направлении Московского региона летело 1401 БПЛА — Собянин

По данным Сергея Собянина, 143 беспилотника нейтрализованы силами ПВО на подлёте к Москве.Как сообщил в своём канале в Мах мэр Москвы Сергей Собянин, в период с 08:30 18 июля по 08:30 25 июля в сторону Московского региона летели 1401 БПЛА.
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