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Культуромания

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XX Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Москве

XX Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Москве

С 23 октября по 2 ноября 2026 года в Москве пройдет XX Большой фестиваль мультфильмов. Смотр откроет китайское фэнтези «Маленькие демоны путешествуют на Запад».

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