Я хочу исповедаться в своих грехах на этом форуме и получить от вас обратную связь насколько все запущено.
Исповедь изменника
Комментарии
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Елена Львовна
говорят есть такая болезнь - бешенство матки. Ну вот и это такое же, в мужском плане. Тут не перевоспитывать надо. Просто лечить. Другое страшно - в таком неудержимом рвении можно и другого плана болезнь подхватить... Ладно если какой-нибудь сифилис, он сейчас лечится. А вот если ВИЧ например? Это уже пожизненно... Не страшно?
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