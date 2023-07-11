ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Исповедь изменника

Исповедь изменника

Я хочу исповедаться в своих грехах на этом форуме и получить от вас обратную связь насколько все запущено.

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Комментарии
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Елена Львовна
говорят есть такая болезнь  - бешенство матки. Ну вот и это такое же, в мужском плане. Тут не перевоспитывать надо. Просто лечить. Другое страшно -  в таком неудержимом рвении можно и другого плана болезнь подхватить... Ладно если какой-нибудь сифилис, он сейчас лечится. А вот если ВИЧ например? Это уже пожизненно... Не страшно?
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