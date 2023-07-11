Исповедь изменника

Елена Львовна

говорят есть такая болезнь - бешенство матки. Ну вот и это такое же, в мужском плане. Тут не перевоспитывать надо. Просто лечить. Другое страшно - в таком неудержимом рвении можно и другого плана болезнь подхватить... Ладно если какой-нибудь сифилис, он сейчас лечится. А вот если ВИЧ например? Это уже пожизненно... Не страшно?