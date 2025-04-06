Прошёл масштабный рейд по улицам городов. Силовики потребовали соблюдать закон: "Снимайте никаб!" Правда, происходило всё это, к сожалению, не в России, а в Кыргызстане.
"Снимайте никаб!": Масштабный рейд по улицам городов. Силовики потребовали соблюдать закон
Комментарии
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Леонид Попивняк
Да задолбали уже....пусть едут в Саудовскую Аравию или ОАЭ и там носят свои балахоны....Россия - светское государство....и нефиг со своим уставом в чужой монастырь лезть.....не устраивает что то - идите лесом......
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3 час.
ИИ
Иван Иванов
Срочно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Персии издали указ о том, что никабы должны носить проститутки. На следующий день ВСЕ ЖЕНЩИНЫ сняли никабы! В России об этом не знали?
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54 мин.
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