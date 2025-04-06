"Снимайте никаб!": Масштабный рейд по улицам городов. Силовики потребовали соблюдать закон

Леонид Попивняк Да задолбали уже....пусть едут в Саудовскую Аравию или ОАЭ и там носят свои балахоны....Россия - светское государство....и нефиг со своим уставом в чужой монастырь лезть.....не устраивает что то - идите лесом......

ИИ Иван Иванов Срочно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!