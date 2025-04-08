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Битва с крестопадом идёт на самый верх. Что ответят депутаты?

Битва с крестопадом идёт на самый верх. Что ответят депутаты?

Царьград ФОТО: © MAKSIM KONSTANTINOV/ GLOBAL LOOK PRESS Битва с крестопадом идёт на самый верх.

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Комментарии
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Модест
Надо уже уголовку вводить за глумление над верой. Нас со всех сторон проверяют на слабО. Православие - наша традиционная ценность, именно поэтому решили таким образом сдвинуть окно Овертона, сначала на купюрах, потом на муралах, а потом везде, где только представится возможность. Нельзя это спускать на тормозах, может плохо закончиться.
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