Битва с крестопадом идёт на самый верх. Что ответят депутаты?

Модест

Надо уже уголовку вводить за глумление над верой. Нас со всех сторон проверяют на слабО. Православие - наша традиционная ценность, именно поэтому решили таким образом сдвинуть окно Овертона, сначала на купюрах, потом на муралах, а потом везде, где только представится возможность. Нельзя это спускать на тормозах, может плохо закончиться.