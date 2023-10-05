Politico: Белый дом может использовать деньги Госдепа США для оказания помощи Киеву

Журналисты газеты Politico, со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена, сообщили о том, что в случае блокировки конгрессом выделения дополнительных сумм для ВСУ, они могут использовать программу Госдепартамента по грантам и займам.
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