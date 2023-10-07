Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 419 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Так хохлы воюют или барыжат?У боевиков ХАМАС ...
  • Георгий Михалев
    подсказываю, изучи события в Иордании после шестидневной войны, может мозги немного встряхнешь, если еще остались. А ...Захарова назвала ...
  • Георгий Михалев
    Это все, что ты знаешь про Израиль (шестидневная война)?Захарова назвала ...

Боевики ХАМАС захватили израильского генерала (ФОТО)

Боевики ХАМАС захватили израильского генерала (ФОТО)

Боевики ХАМАС захватили израильского генерала Нимрода Алони — командира дивизии «Газа». Пока эта информация не подтверждена ни одним официальным источником, однако в Сети распространяется фото с генералом, которого полураздетым ведут люди в камуфляже.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГМ
Георгий Михалев
Фейк.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх