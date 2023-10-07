Боевики ХАМАС захватили израильского генерала (ФОТО)

Боевики ХАМАС захватили израильского генерала Нимрода Алони — командира дивизии «Газа». Пока эта информация не подтверждена ни одним официальным источником, однако в Сети распространяется фото с генералом, которого полураздетым ведут люди в камуфляже.
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