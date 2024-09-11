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Медведев обещал Великобритании превращения островов в «Атлантиду» при помощи РФ

Медведев обещал Великобритании превращения островов в «Атлантиду» при помощи РФ

Вице-представитель Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отреагировал на высказывание председателя МИД Соединенного королевства о «100-летнем сотрудничестве» для поддержки Украины Британией словами о том, что руководитель МИД Британии врет и что Киев не выдержит и четвертой части названного отрезка времени.

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Nana Абраменко
обещалкин
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