9 апреля в нашей школе прошла традиционная встреча вожатых с октябрятами. Пионеры 6 класса Гайкович Алина, Герман Александр и Мицура Полина вспомнили с октябрятами их правила, проекты БРПО и всё, что касается вступления в пионеры .
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