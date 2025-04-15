9 апреля в нашей школе прошла традиционная встреча вожатых с октябрятами. Пионеры 6 класса Гайкович Алина, Герман Александр и Мицура Полина вспомнили с октябрятами их правила, проекты БРПО и всё, что касается вступления в пионеры .