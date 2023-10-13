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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Гендиректор "Пигмалиона" Маликов принял участие в конференции по борьбе с коррупцией

Гендиректор "Пигмалиона" Маликов принял участие в конференции по борьбе с коррупцией

Масштабное мероприятие прошло в Москве 12 октября в Москве прошла Всероссийская научно-практическая конференция "Взаимодействие институтов гражданского общества с органами власти и управления в области обеспечения государственной общественной безопасности и противодействия коррупции".

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