Гендиректор "Пигмалиона" Маликов принял участие в конференции по борьбе с коррупцией

Масштабное мероприятие прошло в Москве 12 октября в Москве прошла Всероссийская научно-практическая конференция "Взаимодействие институтов гражданского общества с органами власти и управления в области обеспечения государственной общественной безопасности и противодействия коррупции".
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