Самый удачный день недели с 16 по 22 октября: астрологи подсказывают, когда совершать новые начинания Елена ГалицкаяАстрологи выявили, что с 16 по 22 октября 2023 года будет особенно удачной неделей для многих знаков зодиака, сообщают журналисты ftimes.