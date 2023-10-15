Самый удачный день недели с 16 по 22 октября: астрологи подсказывают, когда совершать новые начинания Елена ГалицкаяАстрологи выявили, что с 16 по 22 октября 2023 года будет особенно удачной неделей для многих знаков зодиака, сообщают журналисты ftimes.
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