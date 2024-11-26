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«Играл бы и дальше с национальными командами, а не медиалигой»

«Играл бы и дальше с национальными командами, а не медиалигой»

Последние две недели были очень насыщенными для тренерского штаба и ключевых футболистов «Ростова». Главный тренер команды Валерий Карпин и его ассистенты Виктор Онопко и Виталий Кафанов, совмещающие свои посты с работой в сборной России, провели два товарищеских матча во главе национальной команды — в Краснодаре с Брунеем (11:0) и в Волгограде с Сирией (4:0).

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