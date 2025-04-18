На что делает ставку Министерство жилищно-коммунального хозяйства в 2025 году.

Капитальный ремонт домов и улично-дорожной сети, переработка отходов: на что еще делает ставку Министерство жилищно-коммунального хозяйства в 2025 годуВ этом году продолжается активная работа по развитию инфраструктуры страны и улучшению качества жизни белорусов.