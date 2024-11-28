В США телеведущего поставили на место после слов о Путине

Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom посоветовал медиаведущему и кандидату на должность советника в администрации Трампа Себастьяну Горке не путать свои красноречивые заявления с реальностью после нелестных слов о российском лидере Владимире Путине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии