В США телеведущего поставили на место после слов о Путине

Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom посоветовал медиаведущему и кандидату на должность советника в администрации Трампа Себастьяну Горке не путать свои красноречивые заявления с реальностью после нелестных слов о российском лидере Владимире Путине.