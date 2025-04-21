Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 730 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    Да, именно это минимум. Ещё Одесса, Николаев, Харьков. Срочно надо народ там приободрить. Мы вас не забыли и не забуд..."Конфликт в коман...
  • Владимир Соловьев
    ЗА РОССИЕЙ ЗАПАД ОСТАВЛЯЕТ "Помимо Крыма, ещё и четыре "новых региона". НИЧЕГО ПОДОБНОГО ПЛЮСУЙТЕ СЮДА ОДЕССУ, НИКОЛА..."Конфликт в коман...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Очень даже народ России интересуется , а что на краине делает хотя бы один человек из америки . И почему народ краины..."Конфликт в коман...

В Москве китаец развел на 10 миллионов рублей киргиза во время купли-продажи криптовалюты

В Москве китаец развел на 10 миллионов рублей киргиза во время купли-продажи криптовалюты

41-летний Мирбек (на фото) занимался покупкой машин в Китае с их дальнейшей перепродажей в России. По делам он уже несколько лет сотрудничал со своим знакомым по имени Мао.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх