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Samsung Galaxy A73 — ещё один представитель линейки-бестселлера — готов к выходу: смартфон протестировали в Geekbench

Samsung Galaxy A73 — ещё один представитель линейки-бестселлера — готов к выходу: смартфон протестировали в Geekbench

Смартфон Samsung Galaxy A73 был замечен в базе данных популярного тестового приложения Geekbench, которое подтверждает, что он построен на базе однокристальной системы Snapdragon 778G.

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