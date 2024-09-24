Промышленность Германии возвращается в 1945 год – немецкие СМИ

В немецкой экономике происходят необратимые изменения. Еще недавно казавшаяся удачно завершившейся перестройка всей системы на новые источники энергии и другие цепочки поставок, превратилась в саморазрушающуюся систему без каких-либо перспектив.
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