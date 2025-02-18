В Москве полицейскими ликвидирована лаборатория по производству психотропного вещества

По данным следствия, злоумышленник организовал в жилом помещении лабораторию для незаконного производства психотропных веществ, которые впоследствии реализовывались на территории Москвы и Московской области.
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