Гладышев из «Динамо» с метра не забил в пустые ворота «Химок», пробив в штангу. Мяч попал в штангу после сэйва Кокарева, прокатился по ленточке и ударился в другую штангу после штрафного Бителло до этого

Все началось с того, что хавбек «Динамо» Бителло пробил со штрафного – сперва мяч попал в одну штангу после сэйва вратаря Никиты Кокарева, затем прокатился по ленточке и ударился о другую штангу, отскочив в поле.
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