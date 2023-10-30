Пашинян выдвинул Азербайджану 3 условия для подписания мирного договора

Премьер-министр Армении обозначил принципы для урегулирования отношений с БакуСегодня, 30 октября, премьер-министр Армении заявил, что с Азербайджаном согласованы уже 3 принципа, при соблюдении которых стороны могут подписать мирный договор.
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