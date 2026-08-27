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Газета.ру

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Депутат Говырин: этой осенью у некоторых россиян вырастут пенсии

Депутат Говырин: этой осенью у некоторых россиян вырастут пенсии

Предстоящей осенью у некоторых россиян увеличатся пенсионные выплаты. В том числе с 1 октября предусмотрено повышение денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств на 4% — в соответствии с этим изменением произведут перерасчет и военных пенсий, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

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