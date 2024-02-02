Безработица в Москве на начало этого года сохранилась на уровне 0,3 процента

В Москве специалисты рассказали о сохранении рекордно низкого показателя безработицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, пишет «Вечерняя Москва».
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