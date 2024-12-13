Автомобилист врезался в столб в Павлове

Автомобиль Hyundai Solaris врезался в опору линии электропередачи в Павлове. Как сообщили в областном Управлении Госавтоинспекции, это произошло сегодня, 13 декабря, в первом часу ночи на улице Фаворского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии